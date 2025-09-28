Dois homens são presos em flagrante por suspeita de furto de energia em Belém

Dois homens foram presos em flagrante pela Guarda Municipal de Belém (GMB) por suspeita de furto de energia na manhã do último sábado (27), em Belém. A prisão foi realizada após denúncia anônima, na praça Dom Mário Vilas Boas, no Conjunto Marex, no bairro Val-de-Cans.

A informação inicial foi recebida pela central e relatava uma suspeita de furto de fiação na praça do conjunto. Com a chegada das equipes ao local, foi constatado que se tratava de um caso de furto de energia elétrica.

Os suspeitos foram flagrados no momento em que realizavam a ligação clandestina e foram detidos pelos agentes. Eles foram conduzida para a Seccional da Sacramenta, onde permanecem à disposição da Justiça.

Caso semelhante

Ainda nesta semana, a GMB prendeu em flagrante um homem suspeito de furtar fiação na rua da Ladeira, no Complexo do Mercado do Ver-o-Peso. As ações fazem parte do o programa “Belém em Ordem”, para restabelecer a ordem pública na cidade.