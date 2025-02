Dois homens são encontrados mortos com marcas de tiros em Novo Repartimento

Dois corpos com marcas de tiros foram localizados em uma fazenda na região do Tuerê, a cerca de 120 quilômetros da sede do município de Novo Repartimento, no sudeste do Pará. As vítimas do duplo homicídio, identificadas como João Barbosa Lima e Adenilson Barbosa Lima, foram encontradas na noite de quinta-feira (27/02). O motivo para os assassinatos é investigado.

Conforme as informações policiais, as vítimas mortas estavam no curral da fazenda, que fica na vicinal 2. As testemunhas que encontraram os corpos informaram que, próximo aos corpos, foram encontradas cápsulas de calibre 38 e uma ‘bucha’ de espingarda de fabricação artesanal.

Os trabalhadores do local acionaram a Polícia Civil para verificar o ocorrido. As autoridades chegaram ao endereço somente durante a madrugada desta sexta-feira (28/02), devido à distância do imóvel. A identidade do autor dos homicídios é desconhecida e também não há detalhes sobre a dinâmica das execuções. Peritos da Polícia Científica do Pará, unidade de Tucuruí, foram ao local para realizar a análise no local do crime e realizar a remoção ao Instituto Médico Legal (IML) de Tucuruí.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.