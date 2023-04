Dois homens são assassinados a tiros durante torneio de futebol em Fortaleza

Dois homens morreram baleados durante um torneio de futebol em Fortaleza, capital do Ceará, na noite de sábado (29). Outras quatro pessoas ficaram feridas, entre elas duas crianças que estavam próximas e foram atingidas por tiros.

Testemunhas contaram que suspeitos armados chegaram ao local disparando vários tiros e fugiram em seguida. Sidney Tomaz Monteiro, de 31 anos, foi atingido no tórax e morreu no local. Edgleison de Oliveira Silva, de 32 anos, foi atendido na Unidade de Pronta Atendimento (UPA) da cidade de Eusébio, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

Ainda segundo o portal Bnews, a Secretaria da Segurança Pública informou que a Polícia Civil do Ceará prendeu em flagrante um suspeito do crime, de 29 anos, com uma arma de fogo. Ele foi conduzido ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que investiga o caso.

Uma criança de quatro anos foi atingida por tiros no joelho. A outra, de sete anos, foi atingida por um tiro no braço direito e do lado direito do abdômen. Conscientes, elas foram encaminhadas ao Hospital Instituto Doutor José Frota, no centro de Fortaleza. A unidade não informou o estado de saúde dos pacientes.