Agente da PRF se emociona ao falar das mortes dos colegas em Fortaleza

Após a morte de dois policiais rodoviários federais, nesta-quarta-feira (18), o chefe substituto de comunicação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Márcio Freire, chorou durante uma entrevista ao Sistema Verdes Mares (SVM). Os agentes da PRF atuavam na BR-116 próximo ao viaduto da Avenida Oliveira Paiva, no bairro Cidade dos Funcionários, em Fortaleza, Ceará. Com informações do Diário do Nordeste.

VEJA MAIS

"Foi tudo muito rápido. A PRF está de luto. Infelizmente, isso acontece. Que a sociedade saiba que a polícia precisa ser valorizada, principalmente pela sociedade", lamentou o agente.

Ele também ressaltou o papel dos agentes de segurança. "Nós estamos aqui para entregar as nossas vidas em prol de vidas inocentes. Era isso que esses guerreiros estavam fazendo. Eles estavam atendendo a um acidente aqui, controlando o trânsito, que estava um engarrafamento muito grande na BR-116".

Freire também pontuou a atenção aos familiares das vítimas. "Agora, vamos concentrar forças primeiramente em oração pela família".

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)