Dois homens são mortos dentro de van em Outeiro

A Redação Integrada aguarda mais informações da Polícia Militar sobre a morte de dois homens, por volta das 16h deste sábado (31), na Estrada Velha do Outeiro, no bairro Maracacuera, em Belém. As informações ainda são incompletas, no entanto, apontam para o duplo homicídio dentro de uma van, momento após, os dois homens terem anunciado um assalto.

O veículo em que houve a tentativa de assalto presta serviço de transportes de passageiros entre Belém e Outeiro. Mais informações a qualquer momento.