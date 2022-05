Dois homens morrem em troca de tiros com a PM em Castanhal

No final da manhã desta quinta-feira (19), em Castanhal, dois homens foram mortos durante uma troca de tiros com o Comando Tático da Polícia Militar. Eles foram identificados como "Tiaguinho" e "Rafael Tigrão" e seriam integrantes do Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL).

Os policiais que confrontaram os dois afirmam que eles estariam prontos para executar um agente de segurança, de acordo com informações levantadas pela Guarda Municipal de Castanhal. A Polícia Civil acredita que Rafael Tigrão estaria envolvido na morte de um policial em abril.

Esta matéria está em atualização, acompanhe!