Dois homens morrem em ação da Rotam em Santa Bárbara

Dois homens morreram em uma ação de equipes da Rotam em Santa Bárbara, município da Região Metropolitana de Belém. A ação policial ocorreu nesta sexta-feira (16), por volta das 10h30, no bairro do Caiçaua. Segundo os policiais, Gabriel da Cruz Mousinho e José Wilksom Costa da Silva foram teriam reagido à abordagem e sido alvejados.

A ação das equipes da Rotam foi realizada após denúncias de que várias pessoas estariam armadas em um endereço não divulgado da localidade. No local, as guarnições teriam sido recebidas a tiros por três homens. Um deles fugiu e os outros dois morreram em confronto com os policiais.

Gabriel Mousinho e José da Silva foram socorridos e encaminhados para o Pronto Socorro de Santa Bárbara, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.

Com os dois foram encontrados uma arma de fogo, calibre 20; uma pistola de fabricação caseira, calibre 38; duas munições picotadas e uma munição deflagrada.