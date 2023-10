Dois homens morrem e um é preso em ação policial em Icoaraci, na noite de quarta-feira (4)

Dois homens, identificados como Daniel Pereira Correia e Othon Gibson Gomes Pereira da Silva, morreram em confronto com policiais do 10° Batalhão de Polícia Militar, na noite da última quarta-feira (4). Conforme informações da PM, a situação ocorreu por volta de 22h, em um hotel localizado na travessa do Cruzeiro, no bairro do Cruzeiro, em Icoaraci, distrito de Belém. Os agentes teriam recebido denúncias de comerciantes locais, que relataram estar sendo ameaçados por membros de uma facção criminosa. Além disso, durante a ação, um terceiro suspeito foi preso por tráfico de drogas.

Segundo a PM, tudo ocorreu após o recebimento de várias denúncias que relatavam que homens de uma facção criminosa que age aqui no Pará - e em outros estados do país - estariam unidos a integrantes do Rio de Janeiro realizando diversas ameaças. Os suspeitos estariam praticando extorsões; tráfico de drogas; e também trazendo para o Estado cigarros contrabandeados da marca GIFT e TOP TEAM, obrigando os comerciantes a retirarem de seus estabelecimentos outras marcas de cigarros para venderem apenas os da facção, mediante violência.

As equipes da PM foram informadas que os supostos membros da facção estariam em um hotel, na orla de Icoaraci. Foi então que os agentes realizaram campana no local e verificaram uma intensa movimentação no estabelecimento comercial, o que facilitou a entrada dos PMs. No entanto, assim que passaram pela porta, os policiais foram recebidos por disparos de arma de fogo e teve início uma troca de tiros com três suspeitos. Após dois dos suspeitos serem atingidos e pararem de atirar, os agentes conseguiram localizar documentos e identificá-los com sendo Daniel e Othon. Os agentes ainda encaminharam os dois suspeitos na viatura para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci, mas Daniel e Othon não resistiram aos ferimentos e morreram.

No local onde os suspeitos estavam, os policiais apreenderam uma pistola taurus 940, .40, de numeração parcialmente aparente, acompanhada com um carregador com nove munições intactas que foi usada por Daniel na troca de tiros. Além de uma pistola glock, 9 milímetros, g17, acompanhada de um carregador contendo 13 munições intactas, que esta com Othon. No local os agentes também autuaram Alexandre Santos da Silva, que estava em posse de aproximadamente dois quilos de maconha e o cigarro contrabandeado. No total, foram apreendidos 296 cigarros da marca GIFT, além do material das finanças, e quatro aparelhos celulares.