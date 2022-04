Dois homens em uma moto atiram e matam passageiro de carro de aplicativo

Um homem, ainda não identificado, foi morto a tiros na tarde desta terça-feira, 5, no bairro do Castanheira, em Belém. A Polícia Científica do Pará foi acionada, por volta das 15h50, para realizar a análise da cena do crime e remover o cadáver, ao Instituto Médico Legal.

De acordo com as primeiras informações levantadas pela Polícia Militar, dois homens em uma motocicleta já estariam aguardando a vítima, que foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo no momento em que descia de um carro de aplicativo.

Crime aconteceu na passagem José Bonifácio, bairro do Castanheira (Ana Laura Carvalho / O Liberal)

Segundo o motorista, que não quis se identificar, a vítima estava indo da casa da namorada, no Jurunas, para a passagem José Bonifácio, bairro do Castanheira, onde morava. Ao finalizar a corrida, o homem pediu para o motorista abrir a porta do carro para que ele pudesse descer, pois estava com a perna quebrada. Quando o motorista desceu, um dos suspeitos apontou a arma para o rosto dele e pediu para ele correr. O motorista obedeceu e, depois, somente ouviu os disparos em direção à vítima.

