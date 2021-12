Dois homens e um adolescente são mortos em ataque a tiros em bar de Uruará

A noite de domingo, 12, foi marcada pelo terror para o habitantes de Uruará, Sudoeste Paraense, local onde três pessoas foram brutalmente assassinadas a tiros em um bar. Carlos Gomes de Sousa, também conhecido como "Neguinho", de 28 anos, Richard Rodrigues Feitosa, o "Tatá", 26 anos, e um adolescente de 16 anos foram mortos por volta das 20h. Segundo as autoridades locais, o jovem menor de idade não era o alvo do assassino, e foi morto por estar próximo do tiroteio.

Informações colhidas junto à Delegacia de Polícia Civil do município dão conta que o massacre foi no "Bar do Alex", que fica na Rua 13 de Maio com a Travessa 1, no Bairro Aeroporto. Quando a 13ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) chegou ao local, encontrou os três mortos no estabelecimento, sangrando junto à mesa de bilhar.

Os policiais foram informados por testemunhas que o responsável pelas mortes seriam dois homens que chegaram ao bar em uma motocicleta modelo Honda Bros, cor preta. Quando o veículo parou em frente ao ponto comercial, um deles desceu e efetuou vários disparos de arma de fogo nos três, que morreram sem chances de socorro.

Quando a Polícia Civil chegou à cena do crime, logo começou as investigações. Os agentes constataram que Carlos Gomes havia saído do presídio em Vitória do Xingu há menos de um mês, e, assim como Richard, ele teria envolvimento com o tráfico de drogas na região, o que leva a polícia a crer que eles eram o alvo dos assassinos. No meio do tiroteio, o jovem de 16 anos teria sido atingido por estar "no local errado e na hora errada', já que, segundo as testemunhas, apenas foi ao bar para usar a rede de wifi no estabelecimento em seu celular.

Enquanto Richard e Carlos tinham marcas de tiros em várias regiões do corpo, o adolescente foi morto com apenas um tiro, na cabeça. O atirador descarregou o pente de sua arma no ataque, atirando várias vezes, e a Polícia encontrou três estojos de pistola calibre 765. O caso segue sob investigação para tentar identificar e prender os responsáveis pelo ataque.