Dois homens e um adolescente são capturados após assalto a micro-ônibus na BR-316

Dois homens foram presos e um adolescente foi apreendido após um assalto a um micro-ônibus na BR-316, nas proximidades do município de Santa Isabel do Pará, na região metropolitana de Belém. O trio foi capturado por agentes do 12º Batalhão de Polícia Militar (BPM), logo após o crime, na noite de quarta-feira (19). O simulacro utilizado por eles e os pertences das vítimas foram apreendidos.

Segundo informações da PM, os militares receberam informações da ocorrência e se deslocaram até o local informado. Lá, os agentes levantaram as informações das características dos suspeitos com as vítimas e deram início às buscas pela área. Após várias diligências, a equipe policial avistou o menor de idade que tentou fugir pela mata, mas foi alcançado pelos policiais. Ele estava com o simulacro de arma de fogo usado no assalto, uma bolsa com dois celulares e uma quantia não informada em dinheiro.

Ao mesmo tempo, uma outra equipe do 12º BPM localizou o segundo envolvido no crime. Ele estava conduzindo uma motocicleta quando foi abordado pelos policiais. De acordo com ele, o terceiro suspeito teria fugido para o bairro da Marambaia. Os militares, então, foram até o endereço informado e flagraram o terceiro suspeito. O homem chegou a tentar fugir ao perceber a presença dos militares, mas foi capturado. Com ele foram encontrados mais três celulares, dois relógios e ainda a caixa da pistola air-soft, o simulacro utilizado na ação criminosa.

Os três envolvidos, que não tiveram a identidade informada pelas autoridades policiais, foram conduzidos, junto com o material apreendido, para a delegacia da cidade.