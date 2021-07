Dois homens acusados de tráfico de drogas foram presos na Pratinha

Durante a operação "Martelo e Bigorna'', policiais militares do 24° Batalhão da Polícia Militar (24° BPM) prenderam dois homens e apreenderam entorpecentes. A ação ocorreu na quinta-feira (29), no bairro do Pratinha, em Belém. Os PMs que participavam da operação receberam denúncias anônimas de que um terreno, na rua Bacuri, estaria sendo usado como ponto de refino e venda de drogas por diversos indivíduos. Os agentes organizaram um cerco ao local. Dois homens estavam no terreno. Um deles logo foi preso e o outro tentou fugir para uma área de mata, mas os policiais o detiveram.

Com eles, os policiais apreenderam mais de 400 papelotes de cocaína, produtos utilizados para refinar as drogas e foguetes, utilizados para alertar sobre a chegada da PM. Os acusados foram encaminhados à Seccional Urbana de Icoaraci, e autuados pelo crime de tráfico de entorpecente.