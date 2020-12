Dois condutores são apreendidos com mais de 100 comprimidos de anfetamina no Pará

O fim de semana foi de apreensões de anfetamina, drogas sintéticas que estimulam a atividade do sistema nervoso central, no Pará. De acordo com informações divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nesta segunda-feira (7), duas apreensões da substância foram realizadas no quilômetro 102 da BR-316, no município de Santa Maria Do Pará. Na ocasião, mais de 100 comprimidos do composto foram encontrados em posse de condutores.

O primeiro flagrante ocorreu no início da tarde de domingo (6), por volta de 12h50, quando uma equipe de agentes rodoviários realizava rondas e abordou um caminhão da marca SCANIA/R. Durante a fiscalização de verificação dos elementos obrigatórios, foram encontradas 15 unidades de anfetaminas dentro de uma pochete pertencente ao motorista. No momento da apreensão, o homem não apresentava sinais de alteração psíquicas. Indagado sobre o porte da droga, ele assumiu que era para uso pessoal.

O segundo flagrante ocorreu horas depois de domingo, por volta das 17h, quando um condutor se apresentou na Unidade Operacional de Policiamento (UOP) de Santa Maria do Pará para informar que estava sendo perseguido desde o Maranhão por outro veículo. Após alguns minutos, o carro com o suposto perseguidor passou em frente à UOP e foi abordado por uma equipe da PRF. Entretanto nada de anormal foi encontrado.

Foi então que os agentes decidiram verificar a cabine do caminhão do denunciante. No local, foram encontrados 90 comprimidos de anfetamina, os quais, segundo o condutor, foram comprados em Jaguaquara, na Bahia, no quilômetro 50 da BR-116. O motorista afirmou que o material seria entregue a um conhecido em Joinville, Santa Catarina. O condutor não apresentou indícios de adulteração psíquica.

Ambos condutores assinaram um termo circunstanciado de ocorrência (TCO) e se comprometeram a comparecer em juízo quando forem convocado. Nenhum dos envolvidos teve a identidade informada.