'DJ Cebola' morre após colidir moto com vaca no Marajó

Rubenval Amador Seabra, conhecido como "DJ Cebola", de 33 anos, morreu no domingo (24/8) em um acidente de trânsito na PA-154, nas proximidades da Vila de Gurupatuba, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Ele conduzia uma motocicleta pelo local quando colidiu contra uma vaca.

Conforme o portal Notícia Marajó, policiais do 139º Pelotão Destacado da Vila Retiro Grande relataram que os agentes foram informados por moradores sobre o sinistro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, já morta, próxima à motocicleta, que estava no meio da estrada.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado ao Hospital Municipal de Cachoeira do Arari. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.

