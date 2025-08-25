Capa Jornal Amazônia
'DJ Cebola' morre após colidir moto com vaca no Marajó

O sinistro ocorreu na PA-154, nas proximidades da Vila de Gurupatuba, em Cachoeira do Arari,

O Liberal
fonte

A imagem em destaque mostra a motocicleta da vítima jogada na estrada onde o acidente ocorreu. (Foto: Reprodução | Notícia Marajó)

Rubenval Amador Seabra, conhecido como "DJ Cebola", de 33 anos, morreu no domingo (24/8) em um acidente de trânsito na PA-154, nas proximidades da Vila de Gurupatuba, em Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Ele conduzia uma motocicleta pelo local quando colidiu contra uma vaca.

Conforme o portal Notícia Marajó, policiais do 139º Pelotão Destacado da Vila Retiro Grande relataram que os agentes foram informados por moradores sobre o sinistro. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída ao chão, já morta, próxima à motocicleta, que estava no meio da estrada.

Após os procedimentos de praxe, o corpo foi removido e encaminhado ao Hospital Municipal de Cachoeira do Arari. O caso será investigado pela Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.
 

 

