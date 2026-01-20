Discussão por conta de máquina de lavar deixa uma pessoa morta em São Miguel do Guamá

Um homem identificado apenas como Genivaldo, de 59 anos, conhecido como “Vadeco”, foi morto a tiros no quintal da casa onde morava, na tarde desta terça-feira (20), em São Miguel do Guamá, no nordeste do Pará. O crime ocorreu na Rua 09, no bairro Palmeiras.

Segundo a companheira de Genivaldo, a morte teria sido motivada por uma discussão envolvendo uma máquina de lavar.

As primeiras informações apontam que Genivaldo discutiu com alguns homens e chegou a usar uma foice para intimidá-los, fazendo com que eles fugissem. No entanto, os suspeitos retornaram e já chegaram atirando.

No local do crime, a polícia encontrou várias cápsulas de pistola calibre 9 mm. De acordo com relatos de familiares e moradores, a vítima era usuária de entorpecentes e, possivelmente, cometia furtos na cidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.