Diretor de escola encontrado morto: corpo ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal

Policiais civis da Divisão de Homicídios estão investigando a morte de Omar de Araújo Linhares, 63 anos, foi encontrado morto e amarrado em uma escola, na noite de quarta-feira (15), no bairro do Coqueiro, em Belém.

Ele era diretor e dono da Escola Reverendo João Batista, instituição particular de ensino fundamental e médio, localizada na passagem Santa Maria. O celular da vítima foi roubado, assim como outros pertences ainda não identificados.

A Redação Integrada entrou em contato com a Polícia Civil para saber se a morte de Omar está sendo investigada como latrocínio. Em nota divulgada na manhã desta quinta-feira (16), a Polícia Civil informou ainda que diligências são realizadas para apurar mais informações sobre as circunstâncias da ocorrência, além da autoria e motivação. Informações que possam auxiliar o trabalho da Polícia podem ser repassadas por meio do Disque-Denúncia, no número 181.

O corpo de Omar ainda não foi liberado pelo Instituto Médico Legal. Testemunhas contaram à polícia que, na noite desta quarta, os alunos fariam prova, a qual seria aplicada pela vítima. Além de lecionar, Omar costumava abrir e fechar o local. Uma estudante foi a primeira a chegar à escola, por volta das 18h30, e se deparou com o corpo do diretor jogado ao chão. Ele estava com as mãos e pés amarrados, além de um fio enrolado no pescoço.

Nas redes sociais, muitas pessoas lamentaram a morte do professor. Uma internauta escreveu: “Tive o privilégio de ser aluna. Ele deixou um legado lindo. Não merecia esse fim”.

Outro internauta escreveu o seguinte: “Meu Deus, que maldade. Descanse em paz, pastor Omar. Foi meu professor quando adolescente. Me ensinou o caminho certo para viver no mundo. Formou muitos alunos para o bem”.