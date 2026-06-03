‘Diabo Loiro’ é morto a tiros em área de mata em Marituba

Um homem identificado apenas como Kauan, conhecido popularmente pelo apelido de “Diabo Loiro”, foi encontrado morto na tarde desta quarta-feira (3), em uma área de mata localizada no final da rua Monte Carlo, no bairro Novo Horizonte, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém.

De acordo com as primeiras informações, a vítima era moradora do conjunto Viver Melhor Marituba e apresentava perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. As circunstâncias do crime ainda são desconhecidas.

Equipes da Polícia Militar do Pará foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área. Peritos da Polícia Científica do Pará também estiveram no local para realizar os procedimentos periciais e a remoção do corpo.

Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do homicídio. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil do Pará, que busca esclarecer a dinâmica do crime e identificar os responsáveis.