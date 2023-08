'Diabão' é perseguido e morto a tiros em Tailândia

Rogério Mesquita da Silva, de 28 anos, foi assassinado a tiros, na noite deste sábado (26), na vila de Olho D'água, localizada a cerca de 30 quilômetros da cidade de Tailândia, no nordeste do Pará. A vítima era conhecida pelo apelido de “Diabão” e estava em um bar perto de onde o crime ocorreu, segundo moradores. Ele, supostamente, foi perseguido pelo atirador, que até a última atualização desta matéria não tinha sido identificado, e morto no quintal de uma casa. As informações são do Portal Tailândia.

Ao ouvir o barulho dos tiros, um familiar da vítima abriu a porta da casa, deparando-se com "Diabão" já caído. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) levou a vítima até o Hospital Geral de Tailândia (HGT). Mas, ele não conseguiu sobreviver aos ferimentos.

O corpo deve ser encaminhado ao Instituto Médico Legal de Tucuruí. Detalhes acerca da motivação do crime e da identidade do autor dos disparos permanecem desconhecidos. As investigações do crime são conduzidas pela Polícia Civil do município. A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes do caso à PC.