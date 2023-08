‘Naldo Pescado’ é morto com vários tiros em Bragança

Um homicídio foi registrado, na noite de quarta-feira (23), na Vila de Bacuriteua, no município de Bragança, no nordeste do Pará. A vítima foi identificada como Naldo Jose Sousa dos Santos, mais conhecido como “Naldo Pescado”, e foi morta a tiros, em crime ocorrido na rua 13 de maio. Ele morreu no local.

Ainda segundo o B1 Bragança Notícias, “Naldo Pescado” era bastante conhecido onde morava. Policiais civis estiveram na cena do homicídio. Uma equipe da Polícia Científica também compareceu ao local e recolheu evidências que vão ajudar nas investigações da Polícia Civil.

Após esse trabalho dos peritos criminais, o corpo da vítima foi removido para o Instituto Médico Legal de Castanhal. Até o momento não há informações sobre as circunstâncias, a motivação e a autoria do crime.

A Polícia Civil informou que instaurou inquérito policial e apura o caso por meio da Delegacia de Bragança. Qualquer informação que ajude nas investigações e na identificação dos suspeitos deve ser repassada pelo número 181.