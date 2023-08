Mototaxista é executado com nove tiros no Distrito Industrial

O mototaxista Fabrício dos Santos Cavalcante, 28 anos, foi morto com nove tiros, na noite desta quinta-feira (24), na travessa M, próximo às ruas Primeira e Segunda Urbana, localizadas no bairro Distrito Industrial, em Ananindeua, na Grande Belém. Os peritos criminais disseram que cinco disparos foram só na cabeça, o restante acertou um dos braços, a lateral do abdômen e as coxas. No local do crime, ninguém soube dizer como a vítima foi assassinada.

Perto do corpo, estava uma motocicleta. Cápsulas de arma de fogo foram localizadas perto desse veículo. Fabrício, que vestia um colete de mototaxista, morava nas proximidades. Não se sabe se ele estava indo buscar ou deixar algum passageiro. Segundo a Polícia Militar, a vítima tinha passagens pelo crime de estupro de vulnerável e estava sob monitoramento eletrônico quando foi assassinado.

A cena do crime foi isolada por militares do 29º Batalhão. As polícias Civil e Científica acompanharam as investigações preliminares. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal. O caso deve ser investigado pela PC para apurar quem são os autores e as motivações por trás do crime.