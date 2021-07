Dezesseis meses depois, suspeito de latrocínio é preso em Novo Repartimento

Após dezesseis meses da morte do trabalhador Antônio Marcos Valente Gonçalves, 21 anos, a Polícia Civil localizou e prendeu o principal suspeito pelo crime de latrocínio. Lucas Bequiman dos Santos saía de uma quitinete quando recebeu voz de prisão, na noite de segunda-feira (5), no município de Novo Repartimento.

A investigação apontou Lucas como um dos suspeitos pelo crime. Ele estava com mandado de prisão preventiva determinado pela Justiça de Tucuruí, onde o crime foi registrado. A prisão ocorreu depois que investigadores da Superintendência Regional do Lago (Tucuruí), em parceria com policiais de Novo Repartimento, receberam a informação que Lucas estaria morando em uma quitinete alugada na rua das Flores, no bairro Centro.

Segundo os investigadores, foi necessário montar uma campana por algumas horas até que o acusado saísse do imóvel. Lucas não resistiu à prisão. Ele foi encaminhado à delegacia local para procedimentos cabíveis e, em seguida, transferido para Tucuruí, onde aguardará julgamento. A polícia não divulgou informações sobre o segundo suspeito de participação no crime.

Antônio Marcos pilotava uma motocicleta pelo bairro Jardim Paraíso, em Tucuruí, quando foi perseguido e alcançado por dois homens que também estavam em uma motocicleta. De acordo com a esposa da vítima, foi possível ouvir o disparo de arma de fogo. Ferido, Antônio perdeu o controle do veículo, subiu em uma calçada e caiu ao bater no muro de uma residência. O crime ocorreu em fevereiro de 2020.