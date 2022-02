Dez pessoas já foram presas durante “Operação Cerberus”, deflagrada em Marituba

​Dez pessoas já foram presas durante a “Operação Cerberus”, deflagrada em Marituba neste mês de fevereiro, com objetivo de dar cumprimento a mandados de prisão pelos crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios nos municípios da região metropolitana de Belém.

De acordo com o delegado Roberto Gomes, superintendente da Polícia Civil na Região Metropolitana de Belém, o saldo da operação até agora é bastante positivo. “Estamos dando continuidade à Operação Cerberus, visando combate ao crime aqui no município. Essa operação iniciou no mês de fevereiro aqui em Marituba. Nosso balanço parcial já conta com dez pessoas presas, além da apreensão de armas de fogo, munições, coletes balísticos e diversas porções de drogas.” destacou o delegado.

O tenente-coronel Paulo Roberto Amarantes, representando o 21º Batalhão da Polícia Militar do Pará, também reforçou a importância da operação para o município. “Seguimos com a finalidade de cumprir mandados de prisão e recaptura de presos foragidos. A operação iniciou no mês de fevereiro e vai permanecer ativa até que a gente consiga baixar cada vez mais o índice de violência aqui na região.” afirmou.

A operação está sendo deflagrada pela Polícia Civil, por meio da Superintendência da Região Metropolitana (2ª Risp) e Seccional Urbana de Marituba, e da Polícia Militar, com apoio de militares do 21º Batalhão de Polícia Militar (21º BPM) e da guarda municipal local.