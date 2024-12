Devido às condições do corpo, jovem de Curuçá vítima de acidente é enterrada em Santa Catarina

O corpo da jovem Gabrielle Costa Correia, de 26 anos, foi enterrado na manhã de quinta-feira (19), em Santa Catarina. Gabrielle morreu na terça-feira (17), no KM 152 da BR-101, sentido norte (Curitiba), em Porto Belo, naquele mesmo estado. Ela estava como passageira de uma motocicleta que colidiu com um carro e foi atropelada em seguida. A jovem era natural da cidade de Curuçá, no nordeste do Pará.

A família da paraense realizou uma vaquinha virtual para trazer o corpo ao Pará. No entanto, devido às condições do corpo, foi preciso enterrá-la em Santa Catarina.

“Infelizmente, não será possível fazer o traslado do corpo, o corpo não está em condições para os procedimentos fúnebres desse porte”, informaram familiares e amigos da jovem por meio de uma publicação nas redes sociais.

“Não conseguimos autorização administrativas e todo o dinheiro arrecadado será usado nas despesas fúnebres. A família agradece imensamente a cada mensagem de solidariedade e toda ajuda de que deram. Vamos ficar com as últimas lembranças que ela nos deixou”, acrescentaram.

O acidente ocorreu por volta das 12h e envolveu dois carros com placas de Curitiba — um Toyota Corolla Cross e uma Ford Ranger — além de uma motocicleta Honda CG com placa de Porto Alegre/RS. A motocicleta, conduzida pelo irmão da vítima, colidiu na traseira do Corolla Cross. Com o impacto, Gabrielle foi arremessada para o sentido oposto da pista, onde acabou sendo atropelada pela Ford Ranger. A jovem morreu na hora.

O condutor da motocicleta foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Ruth Cardoso, em Balneário Camboriú. Já os motoristas dos carros saíram ilesos, segundo informações das equipes policiais que atenderam a ocorrência.

Equipes da concessionária Arteris Litoral Sul, responsável pela rodovia, prestaram atendimento no local e liberaram parcialmen​te o fluxo de veículos, mantendo uma faixa aberta em cada sentido. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também foi acionada para a ocorrência. O acidente provocou um congestionamento de aproximadamente 12 quilômetros nos dois sentidos da BR-101.