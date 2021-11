Detran registra 1.270 infrações por motivos diversos na Operação Finados

Durante a fiscalização, de sexta-feira (29) até esta quarta-feira (3), a Operação Finados do Departamento de Trânsito do Estado (Detran), em 18 municípios paraenses, não registrou acidentes fatais, em compensação, foram aplicados 2.589 testes do etilômetro, e desse total, 39 pessoas foram autuadas por direção sob influência de álcool.

Segundo o Detran, 15 pessoas se recusaram a realizar o citado teste. Com informações da Agência Pará. Nesta edição 2021, o Detran registrou, ainda, 1.270 infrações por motivos diversos, entre eles, veículos com licenciamento em atraso.

Este ano, 212 agentes de fiscalização trabalharam no feriado prolongado com foco, entre outras situações, no combate à alcoolemia, infração responsável por grande parte dos acidentes com lesões graves e até óbito no trânsito.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) estabelece como crime de alcoolemia, dirigir sob o efeito do álcool ou outra substância psicoativa, o que pode implicar em detenção de seis meses a três anos, além de multa, retenção do veículo e suspensão do direito de dirigir.

A Central de Controle de Operações Viárias, batizada pelo órgão estadual de 'Sentinela', auxiliou o trabalho dos agentes, por meio de videomonitoramento. O diretor técnico-operacional do Detran, Bento Gouveia, considerou os resultados dos trabalhos positivos.

"Eles mostram que o modelo de fiscalização em curso está dando certo e que as pessoas estão mais conscientes e adotando um comportamento mais responsável ao dirigir", disse o diretor técnico do Detran.