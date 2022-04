Detran prende 14 pessoas por alcoolemia na PA-391

​Quatorze pessoas foram presas, neste final de semana, pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) por alcoolemia na PA-391, rodovia estadual que liga Belém ao distrito de Mosqueiro. Os registros ocorreram no posto de fiscalização do órgão, localizado no quilômetro 05 da rodovia. Segundo o Detran, a detenção ocorre quando o etilômetro acusa quantidade igual ou superior a 0,3 miligramas de álcool por litro de ar.

O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) prevê detenção de seis meses a três anos, multa e suspensão do direito de dirigir para quem for flagrado conduzindo veículo alcoolizado. Essa prática continua entre as principais infrações de trânsito registradas no Estado.

Em 2021, o Detran contabilizou 2.413 infrações durante as operações promovidas pelo órgão. No mesmo ano, até o mês de novembro, ocorreram 420 acidentes por embriaguez alcoólica em todas as vias e rodovias federais, estaduais e municipais do Pará. Em 2020, foram 615 acidentes registrados pelos órgãos de trânsito.

O combate a essa prática é uma das principais diretrizes de atuação do Detran e alvo das constantes operações de fiscalização realizadas nas rodovias estaduais. De acordo com o órgão, todos os finais de semana, os agentes aplicam o teste do etilômetro com o intuito de inibir essa irregularidade ao volante e reduzir acidentes.

Desde 2020, o Detran, em parceria com a ONU (Organização das Nações Unidas), aperfeiçoa técnicas de abordagens para aprimorar o trabalho dos agentes no combate à alcoolemia nas estradas do Pará.