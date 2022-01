Em menos de um mês, cerca de 40 pessoas foram autuadas por alcoolemia no Pará

Cerca de 40 pessoas foram autuadas por alcoolemia em menos de um mês no Pará. Os dados são da Polícia Rodoviária Federal (PRF). As fiscalizações ocorrem ainda como parte da Operação Rodovida, que consiste em um conjunto de ações, organizadas pela PRF em parceria com os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para reduzir os acidentes de trânsito nas rodovias federais durante os feriados de fim de ano, férias escolares e Carnaval.

No período do Carnaval, a PRF pretende conscientizar os motoristas quanto ao perigo da combinação bebida alcoólica e direção. Segundo a corporação, as equipes trabalham para fazer sua parte por meio de rigorosa fiscalização e também com campanhas educativas visando a transformação do comportamento dos motoristas nas vias públicas. Além disso, serão realizados testes de etilômetro, que ao ser negado, o condutor estará sujeito as mesmas sanções como se tivesse feito exame e o resultado fosse positivo.

As fiscalizações serão intensificadas nos horários de maior fluxo de veículos e nos pontos com altos índices de acidentes. A expectativa é de aumento no fluxo rodoviário, considerando que a data é ponto facultativo e tradicionalmente há um aumento na procura pelos balneários. A expectativa é que mais de 7 mil pessoas e veículos sejam fiscalizados.

ALERTA

A PRF alerta que qualquer quantidade de álcool, a menor que seja, influi de maneira negativa no comportamento do condutor ao volante. Cerca de ¼ das mortes ocorridas no trânsito tiveram a participação de pessoas que fizeram o uso de álcool.

Além de embriaguez ao volante, ultrapassagem indevida, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular durante a condução de veículos são as principais infrações que a PRF objetiva coibir até o final da operação, em março de 2022.