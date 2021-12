Desentendimento após 'bebedeira' termina com um morto em bar no Pará

Uma discussão após uma "bebedeira" terminou em morte em um bar na cidade de Anapu, no sudoeste paraense. Um homem de prenome Ezequiel, conhecido como "Zé Pequeno", é acusado de matar a tiros José Cleomárcio dos Santos no último sábado (25), dia de feriado de Natal. O caso ocorreu no Assentamento Esperança, zona rural do município.

Segundo populares, o crime ocorreu após os dois homens iniciarem uma discussão. Não há detalhes do que possa ter ocasionado a briga, mas há indicativos de que vítima e agressor haviam ingerido bebida alcoólica antes do crime, em um bar improvisado localizado em uma propriedade rural. Houve uma luta corporal e "Zé Pequeno" atirou em José. O acusado fugiu em seguida.

O homicídio ocorreu em um local de difícil acesso, cercado de uma mata preservada. Após receberem a denúncia, os agentes seguiram ao endereço informado e encontraram o cadáver. Diligências foram feitas nas proximidades para encontrar o algoz, mas ele não foi encontrado.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Informações que ajudem na elucidação do crime podem ser repassadas ao Disque-Denúncia, 181. A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.