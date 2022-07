Desconhecida furta R$ 3 mil de idoso dentro de agência bancária em Itaituba

​Um idoso de 73 anos foi vítima de furto dentro de uma agência bancária, em Itaituba, sudoeste do P​​ará, na manhã desta quinta-feira (30). O idoso teria ido até a agência para receber seu salário, quando tudo ocorreu. De acordo com informações do site Debate Carajás, ao chegar sua vez de fazer a retirada do dinheiro, uma mulher desconhecida foi até ele e ofereceu ajuda.

Na oportunidade, ela realizou um empréstimo no valor de R$ 2.000,00 e um saque, deixando um prejuízo total de R$ 3.000​,00​ ao idoso. Segundo o idoso, a mulher colocou o cartão no caixa eletrônico três vezes. Em seguida, a suspeita entregou o cartão a ele, informando que não havia nenhum valor disponível na conta e depois saiu do local.

Por estar com data do benefício agendada para este dia 30/06, a vítima foi a um outro estabelecimento que presta serviço bancário, na tentativa de confirmar se o dinheiro estaria disponível. A atendente informou a ele, que o valor já havia sido sacado.

Ao retornar à agência, o homem foi orientado a procurar a polícia para registrar um boletim de ocorrência, uma vez que a situação se enquadra no crime de furto. A suspeita ainda não foi encontrada e nem identificada. Em virtude da situação, foi registrado um BO, para a realização dos procedimentos cabíveis.