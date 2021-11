Desavença entre cunhados acaba em morte em Goianésia do Pará

A discórdia foi a causa de um crime em família na tarde da última quinta-feira (25), em Goianésia do Pará. Valdomiro Carvalho Coutinho matou a facadas o próprio cunhado, Francisco do Nascimento, diante de testemunhas e à luz do dia. A vítima conversava com duas pessoas na frente de um estabelecimento comercial localizado na Avenida Tancredo Neves, no centro da cidade, quando foi surpreendido por Valdomiro. As informações são do portal Zé Dudu.

O crime foi registrado por uma câmera de vigilância eletrônica. As imagens mostram Francisco, conhecido como Grilo, conversando com dois conhecidos quando o acusado chega com uma peixeira nas mãos e o agarra pelo pescoço, aplicando duas facadas à altura do abdômen.

Francisco ainda tenta correr, mas acaba caindo próximo a um posto de combustível, enquanto Valdomiro foge do local correndo. Pessoas que haviam presenciado o crime acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ainda chegou a socorrer a vítima. Porém, ele morreu ao dar entrada na unidade hospitalar pública da cidade.

Valdomiro foi preso horas depois por uma guarnição do 37º Pelotão de Polícia Militar. Informações preliminares dão conta de que o motivo do crime teria sido uma desavença antiga entre os dois. A Polícia Civil instaurou inquérito e deve representar pela prisão preventiva do homicida.