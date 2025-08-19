Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Depósito de botijões de gás é alvo de furto no bairro do Jurunas, em Belém

Câmeras de segurança mostram os suspeitos arrombando o estabelecimento e um terceiro ajudando a carregar os botijões furtados

O Liberal
fonte

Depósito de botijões de gás é alvo de furto no bairro do Jurunas, em Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um depósito de botijões de gás foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (19), no bairro do Jurunas, em Belém. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança entrando no estabelecimento, localizado na rua São Miguel, esquina com a avenida Roberto Camelier. Botijões de gás, celulares e a quantia de R$1.100 foram furtados.

O furto ocorreu por volta de 3h30. Vídeos do circuito de segurança mostram quando dois homens se aproximam do local. Um deles usa chapéu e camisa preta, e uma bermuda rosa. O segundo está com chapéu rosa, camisa azul e bermuda colorida. A dupla usa pedaços de madeira e barras de ferro para arrombar a porta do estabelecimento. Após conseguirem abrir, um deles fica no lado de fora, na esquina da rua, observando a movimentação. Enquanto isso, o outro suspeito entra no depósito para furtar eletrônicos e dinheiro.

Uma das câmeras, no lado de dentro, mostra o suspeito vasculhando as gavetas e separando os objetos que serão levados. Por volta de 3h45, o suspeito sai do estabelecimento segurando uma sacola com os objetos furtados. Mais de uma hora depois, as câmeras registram outros dois suspeitos entrando no local. Não há informações se seriam os mesmos que arrombaram o estabelecimento. No entanto, a dupla, que está sem camisa e usa bermudas, entra no local e furta alguns botijões de gás. Segundo o proprietário do estabelecimento, essa foi a primeira vez que o depósito foi alvo de uma ação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

furtos em Belém
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

BUSCAS

Bombeiros fazem buscas por mulher que desapareceu em praia de Outeiro, em Belém

A vítima teria entrado na água nesta terça-feira (19) e não foi mais vista

19.08.25 15h53

INVESTIGAÇÃO

Suspeito de enviar pix e presentes para adolescente é preso por exploração sexual em Belém

A ação ocorreu na manhã desta terça-feira (19) durante a Operação Acácia, da Polícia Civil

19.08.25 15h01

POLÍCIA

Homem morre atropelado na PA-154 no Marajó; motorista é preso pela PM

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito foi encontrado na foz do rio Camará, deitado em uma rede na boleia de um caminhão

19.08.25 13h09

POLÍCIA

Homem é preso por sequestrar e manter em cárcere privado a própria namorada no Marajó

As autoridades souberam do caso depois que foram informadas de que o companheiro da vítima estava armado e havia levado-a em uma pequena embarcação

19.08.25 12h07

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

'Predador': homem é preso em flagrante por armazenar conteúdo pornográfico infantil em Belém

A prisão ocorreu durante a operação "Predador", que tem o objetivo de combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes praticados pela internet

19.08.25 10h59

POLÍCIA

Homem é preso por sequestrar e manter em cárcere privado a própria namorada no Marajó

As autoridades souberam do caso depois que foram informadas de que o companheiro da vítima estava armado e havia levado-a em uma pequena embarcação

19.08.25 12h07

POLÍCIA

Homem é morto a tiros no bairro da Pedreira, em Belém

A vítima, identificada como William Henrique Furtado Dias, de 24 anos, teria sido morta por engano, de acordo com as primeiras informações levantadas pela polícia

18.08.25 18h36

POLÍCIA

Jovem morre após ser baleado no tórax em Novo Progresso

Colegas da vítima alegaram às autoridades que o tiro foi efetuado por um outro rapaz, enquanto brincavam com a arma

19.08.25 11h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda