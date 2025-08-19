Depósito de botijões de gás é alvo de furto no bairro do Jurunas, em Belém

Um depósito de botijões de gás foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (19), no bairro do Jurunas, em Belém. Os suspeitos foram flagrados por câmeras de segurança entrando no estabelecimento, localizado na rua São Miguel, esquina com a avenida Roberto Camelier. Botijões de gás, celulares e a quantia de R$1.100 foram furtados.

O furto ocorreu por volta de 3h30. Vídeos do circuito de segurança mostram quando dois homens se aproximam do local. Um deles usa chapéu e camisa preta, e uma bermuda rosa. O segundo está com chapéu rosa, camisa azul e bermuda colorida. A dupla usa pedaços de madeira e barras de ferro para arrombar a porta do estabelecimento. Após conseguirem abrir, um deles fica no lado de fora, na esquina da rua, observando a movimentação. Enquanto isso, o outro suspeito entra no depósito para furtar eletrônicos e dinheiro.

Uma das câmeras, no lado de dentro, mostra o suspeito vasculhando as gavetas e separando os objetos que serão levados. Por volta de 3h45, o suspeito sai do estabelecimento segurando uma sacola com os objetos furtados. Mais de uma hora depois, as câmeras registram outros dois suspeitos entrando no local. Não há informações se seriam os mesmos que arrombaram o estabelecimento. No entanto, a dupla, que está sem camisa e usa bermudas, entra no local e furta alguns botijões de gás. Segundo o proprietário do estabelecimento, essa foi a primeira vez que o depósito foi alvo de uma ação criminosa.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.