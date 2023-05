Depois de 22 anos, médico que retirou ilegalmente órgãos Paulo Pavesi é preso

O médico Álvaro Ianhez, de 76 anos, foi preso nesta terça-feira (09), em Jundiaí, interior de São Paulo. Ele é responsável pelo homicídio duplamente qualificado de Paulo Pavesi, um menino de 10 anos, morto em 2000 em Poços de Caldas, em Minas Gerais. A justiça já havia o condenado a 21 anos e 8 meses de prisão.

O pedido foi uma autuação conjunta dos Centros de Apoio Operacional do Ministério Público Criminal (Caocrim) e dos Ministérios Públicos de Minas Gerais e São Paulo. Ianhez havia sido condenado em 19 de abril de 2022, e teve o pedido de liberdade sob fiança foi negado devido à gravidade do crime. O médico chegou a ser transferido para a cidade de São Paulo para ficar à disposição da justiça.

O Departamento Penitenciário de Minas Gerais cuidará da transferência do preso para um presídio estadual. Em 2021, outros dois médicos também foram condenados a 25 anos de prisão pelo mesmo caso, enquanto um foi absolvido. Ianhez havia entrado com recurso no STF para suspender a liminar que impedia o cumprimento imediato da pena, mas foi negado, e o médico acabou preso. A defesa alega que ele tem o direito de aguardar o recurso em liberdade, mas a Justiça determinou sua prisão imediata.

Entenda o caso

O Caso Pavesi chocou o Brasil em 2002. Na época, os médicos José Luis Gomes da Silva, José Luis Bonfitto, Marco Alexandre Pacheco da Fonseca e Álvaro Ianhez foram denunciados pelo Ministério Público por homicídio qualificado de Paulo Veronesi Pavesi, um garoto de apenas 10 anos.

Segundo a Justiça, os médicos foram responsáveis ​​por procedimentos incorretos na morte e remoção de órgãos do garoto após ele cair de uma altura de 10 metros no prédio onde morava. Ainda de acordo com as considerações, o exame que atestou a morte cerebral do garoto teria sido forjado e ele estaria vivo no momento da retirada dos órgãos.

Embora os quatro médicos neguem qualquer irregularidade tanto nos exames quanto nos transplantes aos quais o garoto foi admitido, o caso foi desmembrado e transferido de Poços de Caldas para Belo Horizonte em agosto de 2014, a pedido do Ministério Público, com o objetivo de evitar a influência econômica e social dos médicos sobre os jurados.

O caso Pavesi tem gerado intensos debates acerca da ética médica e da responsabilidade dos profissionais de saúde em situações delicadas como esta. Aguardar é que o julgamento, que deve ocorrer em breve, respostas e poder ajudar a prevenir que tragam tragédias como essa voltem a acontecer.