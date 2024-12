Denúncias de tráfico de drogas termina com suspeito preso e homem baleado no Complexo do Ver-o-Peso

Uma denúncia de tráfico de drogas terminou com um homem preso e outro baleado pela Polícia Militar na manhã desta terça-feira (31/12), na Pedra do Peixe, que fica no Complexo do Ver-O-Peso, em Belém. De acordo com a PM, tudo começou por volta das 7h30, quando guarnições do 2º Batalhão (2º BPM) atenderam denúncias de intensa venda de entorpecentes na Feira do Açaí.

Chegando lá, os agentes localizaram “Pato” em posse de uma pedra de oxi, além de uma quantia em dinheiro. Com isso, a polícia deu voz de prisão a ele. Na condução do “Pato” até a viatura, uma confusão iniciou. Segundo a polícia, um grupo de pessoa partiu para cima dos agentes.

Foi quando os militares realizaram disparos de advertência para conter a multidão, de acordo com o relato policial. No entanto, um dos integrantes do grupo avançou em direção a um dos policiais com um pedaço de madeira. E, por conta disso, a polícia efetuou um disparo para conter o suspeito. Vídeos circularam nas redes sociais e mostram o momento do confronto.

O homem baleado, que foi atingido na perna, foi socorrido por outras pessoas e depois sumiu. Até às 17h46 desta terça (31/12), ele ainda não tinha sido localizado. Além disso, por conta do conflito, “Pato” conseguiu fugir dos agentes, ainda com uma algema em um dos pulsos.

Por fim, José Roberto da Silva foi preso pela PM por depredar as duas viaturas do 2º BPM que atenderam a situação, e que tiveram os pneus esquerdos furados e o para-brisa dianteiro quebrados por pedras.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das polícias Civil e Militar. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.