Denúncia leva polícia a encontrar corpo dentro de casa trancada em Rurópolis

Um homem foi encontrado morto dentro da própria residência na madrugada desta segunda-feira (07/10), em Rurópolis, município da região sudoeste do Pará. Uma denúncia feita à Polícia Militar levou à descoberta do corpo, que apresentava marcas de tiros. O mais intrigante do caso é que o imóvel estava trancado quando os policiais chegaram. Segundo o relato do denunciante, foram ouvidos gritos e, na sequência, tiros vindos da residência. A vítima identificada como Evanildo Ramalho e Silva, de 50 anos, e morava na Rua Mundial, à esquina com a Rua do Sindicato, no distrito de Divinópolis.

Ao chegar no local, os vizinhos confirmaram a denúncia feita à polícia. Os PMs fizeram buscas ao redor da residência, que estava com portas e janelas trancadas. Após constatar que a casa estava vazia, a equipe entrou no imóvel e, dentro da casa, encontrou o corpo de Evanildo. A Polícia Militar preservou o local do crime até a chegada da Polícia Civil para os procedimentos legais que antecedem à remoção do corpo.

Os policiais localizaram duas armas de fogo: uma pistola Taurus 9mm e uma espingarda calibre ponto vinte sem numeração, além de 58 munições de 9mm, 22 munições de calibre 38, três cartuchos de ponto vinte e 32 esferas.