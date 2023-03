Denúncia de moto abandonada leva polícia até corpo de homem em Novo Progresso

Jeovani da Silva Melo foi encontrado morto na manhã desta terça-feira (7) nas proximidades da Secretaria de Obras da prefeitura de Novo Progresso, município no sudoeste do Pará. As autoridades suspeitam que a vítima tenha sido morta a pedradas, por conta de uma pedra ter sido achada perto do corpo. Entretanto, a causa da morte não foi revelada. Ninguém foi preso. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Por volta de 8h40, uma equipe da Polícia Militar foi acionada para investigar uma motocicleta abandonada. O veículo era uma Honda Fan 160 vermelha.

Uma carteira com os documentos deixados no entorno permitiu que os militares identificassem Jeovani. O cadáver dele foi localizado descalço e vestindo apenas uma calça e camisa levantada até a altura do ombro.

A PM isolou a cena do crime até a chegada da Polícia Civil. A autoria e motivações do crime são desconhecidas.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre essa ocorrência e aguarda retorno.