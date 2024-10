Dentista é assassinado em Tucumã; polícia investiga o caso

O dentista, empresário e agropecuarista Gustavo Silva Oliveira foi encontrado seminu e morto em Tucumã, no sul do Pará, nesta quarta-feira (23/10). Uma das suspeitas da polícia é de que ele tinha sido sequestrado e vítima de um latrocínio, roubo seguido de morte.

Um motorista do transporte escolar da agrovila do Cuca avistou o corpo de Gustavo por volta das 6h. De acordo com o portal Fato Regional, o condutor relatou a moradores que teria visto um corpo numa área entre as vicinais 11 e 12.

VEJA MAIS

Na tarde desta quarta-feira (23/10), agentes do 36º Batalhão de Polícia Militar (36º BPM) foram acionados para verificar a casa da vítima. O pai de Gustavo, que é um ex-vereador chamado Goiaba, repassou às autoridades que o imóvel em questão estava revirado, havia sangue no chão e o cofre arrombado. No local, a polícia não havia encontrado o carro dele.

Casa invadida

O portal Fato Regional teve acesso à filmagem de uma câmera de segurança que registrou o momento em que a casa de Gustavo foi invadida na noite de terça (22/10). As imagens mostram a vítima chegando na residência e abrindo o portão para guardar o carro.

Quatro pessoas são vistas monitorando a área, antes da invasão começar. Alguns momentos depois o carro é retirado da garagem. Toda a ação dura cerca de 30 minutos. Ao menos seis pessoas encapuzadas estão envolvidas no caso.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa por suspeita de envolvimento no crime. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno.