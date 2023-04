Delegado amazonense morto em Belém: 'Pipoca' é preso por participação no crime

Nesta terça-feira, 4, o quarto envolvido no latrocínio que pôs fim à vida do delegado da Polícia Civil (PC) do Amazonas, Aldeney Góes Alves, em 28 de outubro do ano passado, foi preso em Mosqueiro, distrito de Belém. Segundo informações da PC do Pará, Vinícius da Costa Calandrine, conhecido popularmente como 'Pipoca', foi o responsável por levar a moto utilizada pelos executores do crime durante a fuga.

A Polícia também informa que o suspeito já praticava roubos com o mesmo grupo de pessoas já presas nesta investigação, a saber: Mikael Gustavo Moraes de Souza, vulgo 'Louco', e Deyvide José Santos Batista, conhecido como "Jereba", os executores do latrocínio, e Caroline Moraes Negrão, também envolvida na condição de partícipe.

As investigações apontam que 'Pipoca', após o crime, empreendeu fuga e não foi encontrado em nenhum dos endereços a ele vinculados, tendo a autoridade policial decidio por sua prisão. Com isso, a Polícia afirma que o caso está completamente solucionado, com todos os envolvidos presos e à disposição da Justiça.

Os primeiros a serem presos neste caso foram Mikael e Deyvide. Deyvide foi detido no dia seguinte ao crime, em 29 de outurbo, em Araguaína, no Tocantins, enquanto tentava fuga em um ônibus de viagens que seguia para fora do Estado. Na ocasião de uma coletiva de imprensa à época da prisão, o Delegado Geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende afirmou que ele confessou todo o crime. Já Mikael foi preso no dia 4 de novembro, em Barra da Corda, município da região central do estado do Maranhão.

No dia 16 de fevereiro deste ano, o trabalho conjunto entre a Polícia Civil do Pará e Polícia Civil de Santa Catarina resultou na prisão de Carolina​​ Moraes Negrão, suspeita de dar suporte para uma série de crimes que vinham sendo cometidos na Grande Belém, dentre eles, a morte do delegado amazonense Aldeney.

O caso

O delegado Aldeney Góes Alves, da Polícia Civil do Amazonas, foi morto no dia 28 de outubro de 2022, em uma farmácia localizada na avenida Senador Lemos, próxima da avenida Doutor Freitas, bairro da Sacramenta, em Belém. A vítima estava de férias na capital paraense e foi abordada por dois suspeitos no momento em que estava no caixa do estabelecimento. A vítima chegou a ser encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Sacramenta, mas não resistiu.