Delegacia Virtual implementa novidades para agilizar prestação de serviços ao cidadão, no Pará

A Delegacia Virtual implementou novidades para trazer agilidade na prestação dos serviços da Polícia Civil ao cidadão. Agora, está disponível o serviço de Georreferenciamento dos Crimes, que localiza por meio de um mapa interativo o local exato da ocorrência quando o interessado faz o registro.

Outra novidade são as tipificações de crimes inseridos: perturbação da tranquilidade, invasão de dispositivo informático, estelionato, falsa identidade e falso alarme. E, na versão impressa, o Boletim de Ocorrência ganhou novo layout, com a nova identidade da Polícia Civil.

Com mais essas novas funcionalidades, a Delegacia Virtual evolui para facilitar o acesso das vítimas e a investigação policial. A opção da localização onde a vítima foi afetada mostra essa preocupação com a agilidade em trazer solução para o cidadão e o aperfeiçoamento de políticas públicas pelo Governo do Pará. “Essa função é extremamente útil para ajudar a Polícia Civil do Estado do Pará nas investigações dos crimes registrados e na geração de mapas para fins estatísticos, contribuindo, assim, para a melhoria das ações de segurança pública no estado do Pará.”, diz o analista de geoprocessamento da Prodepa, Leonardo Pinheiro Alves.

Desenvolvida pela Prodepa, em parceria com a Polícia Civil do Pará, a Delegacia Virtual 2.0 foi aperfeiçoada para uso em dispositivos eletrônicos e está mais fácil de navegar. Ela também está conectada ao Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP 2.0), o que permite que os registros sejam tramitados diretamente à delegacia responsável, e leva em consideração a tipificação e a localização geográfica do fato, o que permite um aprimoramento do processo de investigação pela Polícia Civil.

Serviço:

A Delegacia virtual está disponível em: www.delegaciavirtual.pa.gov.br