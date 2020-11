Eleitora deficiente visual foi à polícia denunciar maus tratos em sessão onde votou

Moradora de Ananindeua, a eleitora Jessey de Oliveira Brito registrou na tarde deste domingo (15) um boletim de ocorrência na Polícia Civil, reclamando da conduta de um delegado eleitoral que trabalha na escola onde ela votou essa manhã. A eleitora compareceu à UIPP do Distrito Industrial para comunicar que é deficiente visual e que teria sido destratada ao votar em sua sessão eleitoral, na escola Benedito Celso Pado, na avenida Zacarias de Assunção, no Distrito Industrial.

Ao realizar seu direito de voto, na zona 43, na sessão 750, ela disse ter sido impedida de votar acompanhada de seu marido. E afirmou que foi impedida pelo delegado eleitoral de sua seção, identificado como Roger. Segundo eleitores que testemunharam o ocorrido, teria sido dito à eleitora que "se virasse" para realizar a votação.

Na unidade da Polícia Civil, Jessey contou que, nos anos anteriores, sempre entrou na cabine eleitoral com seu acompanhante, que é o esposo dela, José Calbi Rodrigues de Mesquita. E disse que, como entrou sozinha, votou, mas não tem certeza se votou no candidato que ela escolheu.

Jessey Brito: caso foi levado à polícia (Adriano Nascimento / O Liberal)

A Polícia Civil deverá investigar o caso. A redação Integrada tenta, agora, ouvir a versão do delegado eleitoral, e também repercute o ocorrido com a Associação Paraense das Pessoas com Deficiência (APPD) e a Justiça Eleitoral. Acompanhe.