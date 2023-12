Defesa de Lucas Coutinho conta como aconteceu sequestro do blogueiro e de mais duas pessoas em Belém

Os advogados Sarah Xavier e Ryan Costa, responsáveis pela defesa de Lucas Coutinho, de 19 anos, conversaram com a redação integrada de O Liberal, na tarde desta quinta-feira (21), e explicaram os momentos de terror que o blogueiro passou. O jovem, que é chamado de “Mano Couto” e possui 715 mil seguidores no Instagram, estava acompanhado do irmão e mais um amigo quando foram surpreendidos por três homens armados descendo de um carro nas redondezas do bairro onde o influencer mora, na capital paraense. O caso foi registrado na Delegacia de Marituba.

Lucas e as outras duas vítimas, que iam comer em hamburgueria, foram colocadas dentro do veículo com destino a Ananindeua. Sarah Xavier conta que os envolvidos no crime sabiam quem era o blogueiro. “O sequestro começou por volta das 21h30. Eles (criminosos) sabiam quem ele era. Pediram valores exorbitantes para que fossem liberados. Alguns deles falavam em R$ 50 mil e outros R$ 15 mil. Mas, no meio do caminho, Lucas jogou o celular pela janela”, disse a advogada. “Ele (Lucas) chegou a pedir R$ 4 mil e R$ 5 mil para a família. A mãe dele chegou a fazer três PIX. Um de R$ 2 mil e outros dois de R$ 1 mil. Esses valores ainda não foram recuperados”, acrescentou.

Depois do veículo ter capotado próximo à entrada de Benfica, na BR-316, todos ficaram no local enquanto a polícia negociava com os criminosos. Sarah relatou à reportagem que Lucas foi forçado a abrir uma live na conta pessoal do irmão, por onde os criminosos fizeram exigências às autoridades. As três vítimas só foram liberadas na madrugada desta quinta-feira (21).

A defesa suspeita que mais uma pessoa tenha ajudado os envolvidos no sequestro. “Lucas ainda está muito abalado. Com o impacto do capotamento, ele teve uma lesão na costela e precisou ser encaminhado para a UPA de Marituba, mas não foi nada grave. Nós acreditamos que mais uma pessoa possa ter ajudado os três criminosos já que eles estavam sendo conduzidos no veículo enquanto mantinham como reféns o Lucas, o irmão dele e o amigo”, afirmou Sarah Xavier.

Segundo a advogada do influenciador, a família comentou à defesa que presenciou uma movimentação estranha na frente da casa onde Lucas mora há oito dias. “Eles (familiares) acreditam que essas pessoas sejam as mesmas por trás desse episódio”, pontuou.

Difamação

Antes do sequestro acontecer, Lucas e a defesa dele foram até a Diretoria Estadual de Combate à Crimes Cibernéticos, no bairro da Pedreira, em Belém. Sarah Xavier explica que o blogueiro sofreu difamação nas redes sociais com a operação “Truque de Mestre”, da Polícia Civil do Pará, que teve prisões de influencers investigados por divulgarem o ‘Fortune Tiger’, mais conhecido no Brasil como ‘Jogo do Tigre’, que é considerado ilegal no país. “Tiveram pessoas que associaram a imagem do Lucas com essa operação. Falavam que o carro comprado por ele e a família tinha sido adquirido pelo ‘Jogo do Tigre’”, informou Xavier.