O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

‘De boa’ é morto a facadas após discussão em Tucuruí; suspeito é preso em flagrante

O homicídio ocorreu na madrugada de quarta-feira (29), no Bairro Getat

fonte

Imagem ilustrativa (Foto: Arquivo)

Um homem identificado inicialmente somente pelo apelido de ‘De boa’ foi assassinado a facadas após uma discussão em Tucuruí, sudeste do Pará. O crime ocorreu na madrugada de quarta-feira (29), entre a rua Amazonas e a Avenida Brasília, no Bairro Getat. O principal suspeito de desferir os golpes foi preso em flagrante. Em nota, a Polícia Civil informou que perícias foram solicitadas e as circunstâncias do caso seguem sob investigação pela da Delegacia de Homicídios de Tucuruí.

"Até o momento, a identidade da vítima não foi confirmada. Um homem suspeito pelo crime foi encaminhado para atendimento médico e em seguida apresentado na Seccional, onde foi autuado em flagrante e segue à disposição da Justiça", confirmou.

De acordo com as informações iniciais, o homicídio ocorreu por volta de 1h30. Testemunhas relataram que o desentendimento entre a vítima e o suspeito ocorreu dentro de um bar, enquanto ambos estavam sob efeito de álcool. No entanto, eles saíram do local e a confusão continuou. Não há detalhes sobre o que teria motivado a briga. A vítima foi esfaqueada, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A Polícia Militar foi acionada e, após colher informações com moradores e testemunhas, conseguiu localizar e prender o suspeito. O homem estava em sua residência, também situada no bairro Getat. Ele ainda foi encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e depois os policiais o encaminharam para a Delegacia de Polícia Civil de Tucuruí. A Polícia Científica esteve no local para realizar a perícia e encaminhar o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal.

.
