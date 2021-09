Criminosos utilizam carro para arrombar porta de restaurante no bairro do Marco

Criminosos utilizaram um carro para arrombar a porta de um restaurante localizado na travessa Mariz e Barros, entre as avenidas Duque de Caxias e Romulo Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (30). A informação foi confirmada pelo 1º Batalhão de Polícia Militar (1º BPM), responsável pela segurança da área.

Segundo informações, o bando teria dado ré no veículo com o intuito de arrebentar a porta do estabelecimento e saquear o local. O barulho causado pela ação dos bandidos assustou moradores da área, já que o fato se deu por volta das 4 horas da madrugada, quando a rua estava em silêncio.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento em que os suspeitos entram e saem do restaurante, com pertences do local que são colocados dentro do carro utilizado na ação. Em seguida, eles deixam o restaurante tomando rumo desconhecido.

Os criminosos não foram identificados e nem localizados até o momento. Somente o veículo foi encontrado, após ter sido abandonado na travessa Enéas Pinheiro. Em nota, a PM informou que o carro foi apresentado na Seccional da Sacramenta. A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil para obter mais detalhes sobre o caso e aguarda retorno.