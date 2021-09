Criminosos se passam por pesquisador do Museu Emílio Goeldi e oferecem vagas de emprego

O pesquisador titular do Museu Emílio Goeldi, Alberto Akama, foi surpreendido, na manhã desta segunda-feira (20), ao descobrir que criminosos estão se utilizando de dados e informações acadêmicas dele para aplicar o golpe das supostas vagas de emprego temporário em vários concursos e vestibulares em todo o país.

Alberto conta que colegas de trabalho o alertaram da ação dos golpistas. “Criaram um e-mail falso com meu nome e encaminharam mensagens com 56 vagas para diversos cargos e pagamentos diários que variam de R$ 245,00 a R$ 980,00. Porém, cobram uma pequena taxa de cadastramento e a pessoa tem que depositar a quantia de R$ 200,00 para eles”, alertou o pesquisador.

O e-mail encaminhado pelos criminosos menciona, ainda, que o pagamento da taxa de cadastramento dá direito a uma carteirinha do Ministério da Educação (MEC), com a qual se pode participar de congressos, seminários e palestras.

Dentre as supostas vagas oferecidas, estavam oportunidades para os cargos de coordenação, supervisão e auxiliares. Segundo o e-mail dos criminosos, as pessoas seriam contratadas de imediato para atuar em várias capitais brasileiras, como Belém, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Recife e Porto Alegre.

“É uma quadrilha especializada nesse tipo de golpe, desde 2016. Nesse ano, uma amiga minha passou por isso no Mato Grosso e agora eles chegaram aqui. Utilizaram informações minhas que estão no Escavador, também usaram a logomarca do museu”, alertou o pesquisador.

Alberto afirma que, até o momento, não tem conhecimento de pessoas que tenham sido vítimas dos golpistas. Ele já está tomando as providências necessárias.

A reportagem entrou em contato com o Museu Emílio Goeldi e aguarda um retorno sobre quais providências já estão sendo tomadas.