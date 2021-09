Criminosos invadem residência e executam irmãos a tiros, em Marabá

Dois irmãos, identificados apenas pelos prenomes Rodrigo e Romário, foram assassinados a tiros na tarde desta quinta-feira (16), no Núcleo São Félix Pioneiro, em Marabá, sudeste do Pará. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o crime, que tem características de execução, e identificar os autores. As informações foram publicadas pelo portal Debate Carajás.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam dentro da residência onde moravam, na avenida Estevo, localizada na Vila do Geladinho. Dois homens chegaram ao local em uma motocicleta Honda Bros preta, invadiram o imóvel e executaram as vítimas a tiros, tomando rumo desconhecido em seguida.

A Polícia Militar foi acionada para preservar o local de crime, e a Polícia Civil deu início às investigações. Uma equipe do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (CPCRC) fez a perícia e a remoção dos corpos para o Instituto Médico Legal (IML), de onde serão liberados para a família.

A polícia pede que qualquer informação que possa ajudar na identificação e localização dos criminosos seja repassada às autoridades via Disque-Denúncia (181), Centro Integrado de Operações - Ciop (190) ou pelo Whatsapp da atendente virtual Iara: (91) 98115-9181. As ligações são gratuitas e o sigilo é garantido.