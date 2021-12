Criminosos invadem imóvel e homem é baleado com vários tiros

Na noite desta quarta-feira (22), mais um crime com arma de fogo foi registrado. Dessa vez, um homem foi baleado após ter a casa invadida por criminosos, no bairro da Compensa, em Manaus (AM). As informações do Portal do Holanda.

Os homens envolvidos invadiram a casa da vítima e atiraram diversas vezes. Em ação rápida, conseguiram fugir do imóvel. A vítima foi socorrida e levada para um hospital, mas o estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia segue as investigações pelas motivações e paradeiro dos criminosos.