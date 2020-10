Criminosos fazem família refém no Jurunas

Uma família foi feita refém, no início da tarde desta sexta-feira (16), em Belém. As primeiras informações apontam que criminosos teriam sequestrado um motorista de aplicativo, no município de Barcarena. Vieram com ele até a capital. A polícia começou a seguí-los no caminho. Ao entrarem na passagem Cacau, com a travessa Monte Alegre, o carro caiu num buraco. Houve troca de tiros com policiais e um policial estaria ferido. A Polícia Militar está no local, tentando capturar os criminosos e libertar a família.

O policial militar sofreu um tiro de raspão e não corre risco. Um dos criminosos foi baleado no confronto. Os assaltantes já anunciaram rendição.

Esta matéria está em atualização e pode ser alterada. Acompanhe!