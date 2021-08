Crimes em regiões ribeirinhas do Pará caíram 35% no último mês de julho, diz Segup

No último mês de julho, os crimes de roubo a bordo de embarcações e às residências e estabelecimentos localizados nas regiões ribeirinhas do Pará apresentaram uma queda de 35% em relação ao mesmo período de 2020. Os dados foram divulgados nesta segunda-feira (16) pela Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), por meio da Secretaria Adjunta de Inteligência e Análise Criminal (Siac).

O delegado Arthur Braga, diretor do Grupamento Fluvial de Segurança Pública (Gflu), afirma que entre as estratégias da Segup para enfrentar a criminalidade nas regiões ribeirinhas estão operações específicas voltadas às regiões de rios do estado, além de um forte investimento em novas embarcações, com tecnologia avançada e novos equipamentos.

"Diversas operações foram desencadeadas este ano. Atuamos, por exemplo, nas operações Euterpe, Tarrafa, Peconha, Netuno, além da Operação Verão 2021, entre outras, nas quais empreendemos nossos esforços para o enfrentamento à criminalidade nessa que é uma das regiões mais estratégicas do nosso estado, em virtude de sermos cercados pelos rios", disse Arthur Braga.

O diretor do Gflu também destacou a dedicação dos agentes que participam das operações, direcionadas por um trabalho estratégico de inteligência, a exemplo da Siac, que fornece dados sobre os delitos. "Isso gera elementos para o direcionamento das ações, potencializadas pelos investimentos em embarcações e equipamentos de ponta para os policiais, que têm condições de agir de forma segura e eficaz, através de lanchas blindadas, com poder de visão noturna e termal, alta velocidade e diversidade na navegação marítimo-fluvial", concluiu.

Renovação

A Segup também informou que investiu na renovação e modernização da frota do GFLu, que em 2020 iniciou com as compras de equipamentos, após oito anos da última aquisição, com a entrega da lancha "Aruanã", a primeira embarcação blindada do Sistema de Segurança Pública do Pará, em dezembro.

Desde então, nove veículos aquáticos foram entregues e distribuídos aos municípios de Igarapé-Miri, São Sebastião da Boa Vista, Marabá, Cachoeira do Arari, Abaetetuba, Algodoal, além de Belém, que abriga as embarcações que ficam à disposição para uso em várias localidades.

Base Fluvial

Ainda de acordo com a Segup, está sendo implantada também a primeira base integrada flutuante da segurança pública, denominada "Antônio Lemos", que será instalada à margem direita do Rio Tajapuru, no distrito de Antônio Lemos, localizada no município de Breves.

A base será um ponto estratégico da Segurança para controlar e monitorar parte do fluxo de embarcações oriundas dos estados do Pará, Amapá e Amazonas, com objetivo de fortalecer ainda mais as ações fluviais de segurança pública.