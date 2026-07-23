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Crianças são resgatadas pelos bombeiros após serem arrastadas por correnteza em Soure, no Marajó

Três crianças foram salvas pelo Corpo de Bombeiros na praia do Pesqueiro, em Soure

O Liberal

22 de julho de 2026 às 22:52

Duas meninas foram resgatadas pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) na praia do Pesqueiro, em Soure, no Marajó.

Duas meninas foram resgatadas pelos guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militares (CBM) na praia do Pesqueiro, em Soure, no Marajó. ( Foto: REprodução Redes Sociais )

Três crianças foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros após terem sido arrastadas pela correnteza na praia do Pesqueiro, em Soure, no arquipélago do Marajó. Vídeos do momento de um dos salvamentos ganhou as redes sociais. Os casos ocorreram com pouca diferença de horário entre dois. Devido a rápida intervenção dos guardas-vidas todos foram salvos.

A primeira ocorrência foi o salvamento de duas crianças levados pela força da água enquanto tomavam banho. Os bombeiros agiram rapidamente e conseguiram retirar as crianças em segurança. Menos de uma hora depois, outra vítima também foi surpreendida pela correnteza. 

O Corpo de Bombeiros Militar confirmou ter atendido as duas ocorrências de resgate na praia do Pesqueiro, em Soure. "Na primeira, duas crianças foram retiradas da água. Na segunda, uma criança também precisou ser resgatada. Após os atendimentos, todas foram encaminhadas ao posto de saúde da praia para avaliação e acompanhamento psicológico. Ninguém ficou ferido".

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