Motociclista morre após colisão com carro na BR-316, em Santa Izabel do Pará

Um motociclista, de identidade não revelada, morreu após uma colisão com um carro no começo da manhã desta quarta-feira (22/7), no quilômetro 39 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), foi registrado boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor.
Conforme a página SIP Em Alerta, o condutor da moto morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte da vítima.
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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou os primeiros levantamentos e os procedimentos periciais para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Santa Izabel investiga o ocorrido. “O condutor da motocicleta morreu no local. A motorista do carro se apresentou espontaneamente à delegacia, foi submetida ao teste de alcoolemia, que teve resultado negativo, e foi liberada após os procedimentos legais”, comunicou.
Por conta do sinistro, o trânsito seguiu bastante lento na rodovia. Ainda de acordo com o SIP Em Alerta, até pela manhã, o congestionamento se estendia entre Santa Izabel do Pará, o distrito de Americano e Castanhal, e causou dificuldades para motoristas que saíam de Belém em direção ao interior do Pará.
A Redação Integrada O Liberal tenta localizar a defesa da motorista do carro envolvida no episódio. O espaço segue aberto.