Motociclista morre após colisão com carro na BR-316, em Santa Izabel do Pará

De acordo com a Polícia Civil, foi registrado boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor

Um motociclista, de identidade não revelada, morreu após uma colisão com um carro no começo da manhã desta quarta-feira (22/7), no quilômetro 39 da BR-316, em Santa Izabel do Pará, no nordeste do estado. De acordo com a Polícia Civil (PC), foi registrado boletim de ocorrência por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Conforme a página SIP Em Alerta, o condutor da moto morreu ainda no local. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, mas apenas puderam constatar a morte da vítima.

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou os primeiros levantamentos e os procedimentos periciais para apurar as circunstâncias do acidente. Em nota, a PC informou que a Delegacia de Santa Izabel investiga o ocorrido. “O condutor da motocicleta morreu no local. A motorista do carro se apresentou espontaneamente à delegacia, foi submetida ao teste de alcoolemia, que teve resultado negativo, e foi liberada após os procedimentos legais”, comunicou.

Por conta do sinistro, o trânsito seguiu bastante lento na rodovia. Ainda de acordo com o SIP Em Alerta, até pela manhã, o congestionamento se estendia entre Santa Izabel do Pará, o distrito de Americano e Castanhal, e causou dificuldades para motoristas que saíam de Belém em direção ao interior do Pará.