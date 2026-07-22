Casal morre após colisão entre motocicleta e picape na BR-222

Duas pessoas morreram em um grave acidente de trânsito registrado na tarde de segunda-feira (20), na BR-222, nas proximidades da entrada do Assentamento Nova Canaã, após a conhecida Curva do "S", entre os municípios de Rondon do Pará e Abel Figueiredo, no sudeste do Pará.

De acordo com informações da Polícia Militar divulgadas pelo site Correio de Carajás, o acidente ocorreu por volta das 16h40. As vítimas foram identificadas como Nelson Rosa Pinheiro, de 64 anos, que conduzia uma motocicleta Honda Titan, e Joelma Pereira Cota, de 51 anos, que estava na garupa.

Segundo relatos de testemunhas, o casal deixava o Assentamento Nova Canaã, também conhecido como Entrada do Silvino, quando tentou acessar a BR-222. Nesse momento, a motocicleta colidiu com uma picape Fiat Toro prata que seguia pela rodovia no sentido Rondon do Pará–Abel Figueiredo.

Com a força do impacto, as duas vítimas foram arremessadas a cerca de 30 metros do ponto da colisão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas, mas, ao chegarem ao local, apenas puderam constatar as mortes.

O motorista da picape sofreu apenas escoriações. Conforme testemunhas, ele apresentava estado de choque após o acidente e foi encaminhado ao Hospital SESP, em Rondon do Pará, para receber atendimento médico.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada pelo Núcleo Integrado de Operações (Niop) e, ao chegar ao local, confirmou a ocorrência. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) assumiu os procedimentos relacionados ao acidente, por se tratar de uma rodovia federal.