Incêndio atinge apartamento em residencial de Icoaraci

Nas redes sociais, moradores registraram momentos do sinistro e mostraram a intensidade das chamas, descargas elétricas, além de outras pessoas acompanhando tudo distantes do imóvel.

Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira (22), um apartamento no residencial Quinta dos Paricás, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. Até o fim da tarde, não havia detalhes oficiais das circunstâncias do sinistro. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará explicou que, durante ação de combate ao fogo, as chamas foram logo controladas e que não houve vítimas.

As imagens registradas por moradores mostram chamas intensas saindo da entrada de um dos blocos do residencial, acompanhadas por uma densa fumaça escura que se espalha pela fachada do prédio. Nas redes sociais, moradores registraram momentos do episódio com legendas de susto e desespero. “Está pegando fogo aqui no bloco, na Rua 7, por dentro”, diz a cinegrafista amadora.