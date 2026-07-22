Incêndio atinge apartamento em residencial de Icoaraci

Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira (22), um apartamento no residencial Quinta dos Paricás, localizado no distrito de Icoaraci, em Belém. Até o fim da tarde, não havia detalhes oficiais das circunstâncias do sinistro. Em nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará explicou que, durante ação de combate ao fogo, as chamas foram logo controladas e que não houve vítimas.
As imagens registradas por moradores mostram chamas intensas saindo da entrada de um dos blocos do residencial, acompanhadas por uma densa fumaça escura que se espalha pela fachada do prédio. Nas redes sociais, moradores registraram momentos do episódio com legendas de susto e desespero. “Está pegando fogo aqui no bloco, na Rua 7, por dentro”, diz a cinegrafista amadora.
Enquanto alguns moradores acompanhavam a ocorrência do lado de fora, outras gravações mostram pessoas tentando prestar socorro a uma moradora por meio da janela de um apartamento, abrindo a grade de proteção para retirá-la do imóvel. “Ela está presa no apartamento dele", afirma uma mulher ao fundo do vídeo. As imagens também mostraram descargas elétricas próximas ao foco do incêndio durante o incidente.